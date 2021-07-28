Средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов — в июне 2021 года она составила 14 313 гривен (на 814 гривен больше по сравнению с маем).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За последний год зарплата выросла на 23,6%. При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 12,9%.

Как сообщалось ранее, в Украине могут повысить размер заработной платы на 10-15%. Причина: кадровый голод — многие специалисты устроились на сезонную работу и уехали на курорты Турции, Египта или Одессы. А разнорабочие отправились на сбор урожая в соседнюю Польшу.

Также сообщалось, что размер средней зарплаты в Украине составил 11 тысяч гривен согласно размещенным вакансиям и 12 тысяч — по средней указанной зарплате в резюме.