Медицинская инфраструктура Украины готова к новой волне COVID-19, сейчас правительство усиленно работает над новыми поставками вакцин.

Об этом на брифинге рассказал президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос канала «Украина 24».

«Готовы ли мы к осени? Я считаю, что готовы. В отношении больниц, койко-мест, количества скорых, в отношении зарплат врачей, которые получают 300%. Мы готовы, я считаю, на современном уровне, на уровне других европейских стран, и точно не хуже. В отношении больниц и кислорода, я считаю, мы готовы лучше, чем многие другие европейские страны. У нас не была выстроена инфраструктура, как в других странах, и поэтому мы строили быстро и много. Если у нас есть 90 тыс. коек для больных, из них наполненность не превышает 50 тыс., я считаю, что мы не просто готовы, мы абсолютно готовы», — сказал президент.

При этом Зеленский обратил внимание на недостаточное количество вакцин, но заверил, что работа относительно их получения идет:

«Договорились с президентом США — 2 млн доз Moderna получили, прививки начались. С канцлером Германии говорили о программе COVAX — 1 млн 200 тыс. вакцин Pfizer должны передать. Для нас важно это получить до Дня независимости, не потому, что это праздник, а потому что будет большое скопление людей. Хотя количество вакцин в Украине — это уже праздник. И остается главным – что мы должны дойти до 10 млн (вакцинированных в Украине — ред.), это изменит атмосферу распространения вируса, это очень важно, особенно перед учебным периодом».

Как сообщалось ранее, Кабмин планирует обновить национальный план вакцинации украинцев от COVID-19, в частности, увеличить поставки препарата — с апреля по конец декабря 2021 года Украина получит 47 394 266 доз вакцин от коронавируса (на 25 480 950 доз больше, чем планировалось изначально).

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