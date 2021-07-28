Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем крещения Киевской Руси-Украины.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook.

По его словам, в словах «Русь-Украина» не случайно стоит тире – это означает, что Украина является правопреемницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы:

«В ее столице, которая является столицей современной Украины, началась история христианства в Восточной Европе, когда 1033 года назад великий князь Киевский Владимир крестил Киевскую Русь. Киевскую Русь-Украину. Это не часть нашей истории – это и есть наша история».

Зеленский также добавил, что украинцам не надо доказывать это трактатами-работами-статьями:

«Потому что наши доказательства – они не на бумаге, а в металле, в камнях. Не в мифах и легендах, а в наших городах, на наших улицах».

Напомним, опрос социологической группы «Рейтинг» показывает, что 75% опрошенных считают Украину преемницей Киевской Руси, а Россию только 8%. Для всех возрастных групп и большинства электората преемницей Киевской Руси является Украина.