Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что тарифы на газ и свет с 1 августа не поднимутся.

Соответствующее заявление глава государства озвучил на форуме «Україна 30. Децентралізація».

«Хотел бы, чтобы на местах власть тоже понимала, то, что мы предложили, по сравнению с мировыми ценами на газ. Годовой контракт, он лучше, чем цены на территории всей Европы. Вы можете посмотреть на мировые цены. Местная власть должна коммуницировать, что это выгодно и правильно», – сообщил Зеленский.

О тарифах на электроэнергию он сказал следующее:

«Мое отношение к этому простое. Сегодня 1,68 грн за кВт/час. Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже столько. И поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос. Можем рассматривать снижение тарифа для отдельных категорий населения».

Накануне сообщалось о том, что тариф на электроэнергию останется на уровне 1,68 грн за кВт*час до конца лета. Кабинет министров решил перенести повышение до 1 сентября.

В Украине значительно вырастут тарифы на горячую воду и отопление уже осенью 2021 года. В среднем повышение может составить 30-40%.