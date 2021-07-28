В ночь на 25 июля в поезде Киев – Ужгород женщина родила ребенка.

Как сообщает «Т1 Новини», проводник предупредила диспетчеров тернопольского железнодорожного вокзала, что в вагоне едет беременная и ей необходима помощь. На место прибыла машина «скорой помощи» с врачами.

Медики приняли роды в купейном вагоне, а после отвезли роженицу с новорожденным сыном в Тернопольский областной клинический перинатальный центр «Мать и дитя». Сейчас мать с малышом находятся в больнице.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами. Задержанные занимались продажей младенцев иностранцам в рамках программы суррогатного материнства.

В прошлом году, несмотря на карантин и закрытое международное авиасообщение, родители из Испании и Аргентины прилетели в Украину забрать детей, которые появились на свет благодаря суррогатным матерям. 46 младенцев все это время ждали в киевском отеле своих родителей-иностранцев.