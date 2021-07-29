Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что если бы первый президент Украины Леонид Кравчук не совершил ошибку, подписав Будапештский меморандум, т.е. страна сохранила ядерный потенциал, Киев мог бы «шантажировать весь мир».

Об этом Арахамия сказал в интервью телеканалу «Украина 24».

Нардеп перечислил стратегические ошибки в работе президента Украины:

«У Кравчука, мне кажется, роковая ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку».

По его мнению, если бы Украина была ядерной державой, с ней все говорили иначе.

«Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах», – подчеркнул Арахамия.

Напомним, в 1994 году на саммите ОБСЕ в Будапеште был подписан документ о гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение Украины. Киев должен был отказаться от всего ядерного вооружения, а Россия, США и Великобритания обязались уважать украинский суверенитет и территориальную целостность.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина пока не рассматривает вопрос восстановления статуса ядерной державы, при этом сами украинцы убеждены, что отказ от ядерных арсеналов был роковой ошибкой.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет возобновлять ядерный статус, от которого она отказалась в 1994 году.

