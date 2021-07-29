Боевики на Донбассе совершили 13 нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки, 28 июля.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebook.

Недалеко от поселка Зайцево боевики обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Водяного в районе Донецка враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

А в районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении Новотошковского противник осуществлял обстрелы позиций ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Широкино вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Пивденного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Также в районе Каменки оккупанты обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Водяного на Приазовье они били из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевки противник применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

На границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Боевых потерь в результате обстрелов оккупантов среди украинских защитников за прошедшие сутки нет.

Как сообщалось ранее, за время перемирия на Донбассе (с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021) погибли 45 украинских военных и 163 получили ранения — смертей стало в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019-2020.

Российские наемники на Донбассе обустраивают новые огневые позиции. В частности, боевики устанавливают минно-взрывные заграждения на передовых позициях.