Определены шесть приоритетных задач по законодательному обеспечению реформы децентрализации. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра. "Дальнейшее реформирование местного самоуправления требует конституционных изменений. Мы определили шесть основных задач по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти в рамках Конституции. После внесения соответствующих изменений в Основной закон — начнется новый этап законотворческой работы для имплементации нашего законодательства в соответствие с Европейской хартией местного самоуправления ", — отметил Алексей Чернышев. Речь идет о следующие задачи: разграничение полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти; переформатирования местных госадминистраций в органы префектурных типа; совершенствование форм межмуниципального сотрудничества общин; укрепление муниципальной службы; совершенствование формы привлечения жителей к принятию управленческих решений местного значения; определение порядка решения вопросов административно-территориального устройства. "Закрепление изменений в Основном Законе позволит утвердить все предыдущие достижения, а также обеспечит неотвратимость реформы на местах", — подчеркнул Алексей Чернышев. Также министр резюмировал, что выполнение этих задач будет способствовать успешному завершению реформы децентрализации. Напомним, ранее Алексей Чернышев сообщил, что послы стран "Большой семерки" поздравили успех Украины в объединении теробщин и отметили, что это является примером способности реализовывать реформы.