Число погибших при взрыве и пожаре на химическом заводе в немецком Леверкузене возросло до пяти человек. До сих пор пропавшими без вести считаются два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt. Помимо поиска новых пропавших без вести, все большее внимание привлекает вопрос о причине взрыва. В полиции Кельна была создана следственная группа. Прокуратура проводит расследование относительно неизвестных лиц по подозрению в убийстве по неосторожности и причинении взрыва по неосторожности. Однако следователи готовятся к сложным условиям работы на химзаводе Леверкузена-операция, вероятно, займет несколько дней. "Доступ к месту повреждения по-прежнему возможен только в очень ограниченном объеме для спасателей и пожарных следователей", — пояснили в полиции. Например, для получения обзора используются беспилотники. Однако в приоритете остается поиск пропавших людей. Напомнив, на химзаводе в Германии произошел мощный взрыв.