Вице-президент Еврокомиссии Владислав Домбровскис заявил, что ЕС готов вернуться к вопросу выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в сентябре. Он также отметил значительный прогресс в украинских реформах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс служба Министерства финансов Украины. "Мы готовы вернуться к вопросу получения (Украина — ред.) Второго транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре этого года", — сказал Домбровскис в ходе телефонного разговора с министром финансов Украины Сергеем Марченко. Вице-президент также отметил "значительный прогресс в реформировании разных сфер" в Украине. По итогам беседы стороны договорились продолжить "конструктивный диалог о получении Украиной второго транша от ЕС в сентябре 2021». Напомним, ранее Еврокомиссия назвала условия для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи. Отметим, в апреле глава украинского Минфина заявлял, что Украина ожидает получить еще 600 млн евро помощи от ЕС до сентября 2021 года.