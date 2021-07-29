Неподалеку от линии разграничения, в населенном пункте Зайцево Донецкой области правоохранители обнаружили схрон боеприпасов. Тайник находился на территории бывшего алебастрового завода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГНСУ). "Проведен обзор территории Никитовского алебастрового завода, который был разрушен в результате боевых действий. В ходе осмотра в одном из бывших производственных помещений обнаружен тайник с военными средствами поражения", — говорится в сообщении. По информации пограничников, при осмотре бывшего завода было выявлено: гранат Ф-1 и 10 запалов к ним; 12 взрывателей различных типов; 4 минометные мины 82 мм и 2 напечатанным заряды к ним; более 3400 патронов калибра 7,62 мм; 480 патронов калибра 5,45 мм; 260 патронов калибра 12,7 мм; патроны к охотничьему оружию. В частности, обнаружены опасные предметы изъяли представители взрывотехнического подразделения Нацполиции. К Едрей внесены сведения по части 1 статьи 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Фото: у линии разграничения обнаружено схрон боеприпасов (dpsu.gov.ua)