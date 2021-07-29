Если США введут пакет санкций DETER Act, это может привести не только к освобождению украинских территорий (Крыма и Донбасса), но и к развалу России.

Своим мнением в интервью Обозревателю поделился глава Фонда «Стоп Информ Террор России» Герман Обухов.

По его словам, речь идет о пакете санкций за вмешательство России в выборы в США под названием DETER Act, который предусматривает отключение РФ от международной финансовой системы SWIFT и эмбарго на покупку нефти и газа у России:

«В этом случае, по мнению западных экспертов, российская экономика сложится в течение двух лет. Она просядет на две трети. Платить силовикам и бюджетникам будет нечем. Что они тогда будут делать, никто не знает. Россия распадется – вот и все».

При этом он добавил, что сейчас Кремль не рассматривает вариант ухода с Донбасса и из Крыма, поскольку это негативно скажется на уровне поддержки власти.

Депутат Государственной думы Российской Федерации от ЛДПР Александр Шерин заявил, что Россия должна атаковать Украину, чтобы предупредить обратное нападение.

Украина и еще четыре европейские страны присоединились к решению Европейского союза о продлении санкций в отношении России еще на год. Ограничительные санкции были введены из-за оккупации Крыма.