В Турции продолжают бушевать масштабные лесные пожары. Огонь вплотную подобрался к курортным городам и уже стал причиной гибели троих человек. По состоянию на 29 июля, огонь можно заметить в курортном Бодруме, Адане, Кайсери и Мерсине.

СМИ сообщают о смерти людей в турецком Манавгате провинции Анталья.

По словам министра лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, пострадали 53 человека, по другим данным – 62.

Украинцев среди пострадавших нет.

Мэр Антальи Манавгт Шюкрю заявил, что огонь уже добрался до жилых районов, уничтожены множество домов и зданий предприятий.

Одновременно с этим, по его словам, огонь бушует далеко от побережья, поэтому отдыхающим в туристических районах не стоит опасаться. Несмотря на это, администрации отелей просят воздержаться от прогулок.

На видео — пожар в Мармарисе. СМИ сообщают, что из некоторых отелей уже эвакуируют людей, огонь слишком близко.

