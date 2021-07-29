В Турции продолжают бушевать масштабные лесные пожары. Огонь вплотную подобрался к курортным городам и уже стал причиной гибели троих человек. По состоянию на 29 июля, огонь можно заметить в курортном Бодруме, Адане, Кайсери и Мерсине.
СМИ сообщают о смерти людей в турецком Манавгате провинции Анталья.
По словам министра лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, пострадали 53 человека, по другим данным – 62.
Украинцев среди пострадавших нет.
Мэр Антальи Манавгт Шюкрю заявил, что огонь уже добрался до жилых районов, уничтожены множество домов и зданий предприятий.
Одновременно с этим, по его словам, огонь бушует далеко от побережья, поэтому отдыхающим в туристических районах не стоит опасаться. Несмотря на это, администрации отелей просят воздержаться от прогулок.
На видео — пожар в Мармарисе. СМИ сообщают, что из некоторых отелей уже эвакуируют людей, огонь слишком близко.
Бодрум
Тем временем, в Соединенных Штатах Америки вспыхнули масштабные лесные пожары. Пламя от лесных пожаров уже охватило почти весь Запад страны.В Испании вспыхнуло несколько крупных лесных пожаров. В частности, возгорание обнаружили в автономных сообществах Андалусия, Кастилия-Ла-Манча и Каталония.