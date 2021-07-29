Лесные пожары в Турции вновь пришли к курортному Мармариса. Несколько отелей, прилегающих к опасной зоны, уже эвакуировали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber. Сообщается, что лесной пожар вспыхнул около 13:05 по неизвестной причине. Пламя быстро распространилось по большой территории, в район бедствия направили большое количество лесных бригад и вертолетов. Также сообщается, что из-за близости пожара в жилых районов меры были приняты в гостиницах, из которых уже эвакуировали персонал и туристов. По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, на тушение направили 30 пожарных машин, пять вертолетов и один самолет. Напомним, на этой неделе уже горели леса вблизи Мармариса, пострадавших среди украинских туристов не было.