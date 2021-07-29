В 2022 году могут включить пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет в программу адресных пособий для пожилых людей.

Подробности обнародовала пресс-служба Минсоцполитики.

Так, в течение 2020 и 2021 годов доплату к пенсиям в размере 500 гривен ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2 600 грн.

Таким образом, повышение пенсионных выплат получили 1,4 млн пенсионеров.

В 2021 году к этой программе присоединятся пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. С 1 октября они будут получать ежемесячно компенсационную выплату в размере 400 гривен. Пенсионная выплата для них составит не менее 2 500 гривен. Такое расширение программы повысит доходы еще более 1 млн пенсионеров.

А при подготовке проекта госбюджета на 2022 год Минсоцполитики предлагает предусмотреть:

повышение с 1 января пенсий людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

индексацию с 1 марта страховых пенсий для около 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 80 лет и для пенсионеров в возрасте от 75 лет до 80 лет;

перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Как мы уже рассказывали ранее, экономика Украины справится с введением обязательного накопления пенсий, но бюджет к этому может быть не готов.

А Зеленского просят вернуть пенсионный возраст для женщин на уровне до 55 лет (так было до начала пенсионной реформы).