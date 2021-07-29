Геологическая служба США сообщает о мощном землетрясении магнитудой 8,2 у побережья штата Аляска.

Эпицентр подземных толчков располагался в 91 километре к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 46,7 километра.

По данным специалистов, крупный город штата Анкоридж находится от эпицентра далеко — на расстоянии 789 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Американский центр по предупреждению о цунами объявил угрозу цунами.

Отметим, в 1964 году произошло Великое Аляскинское землетрясение магнитудой 8,4 по шкале Рихтера. Значительные разрушения произошли на площади в пятьдесят тысяч квадратных миль, а волны цунами нанесли серьезные разрушения вплоть до Калифорнии и Японии.



Днем 17 июля на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки различной силы ощущались в нескольких префектурах. Угроза цунами не объявляли.А до этого на территории Таджикистана произошло мощное землетрясение. Интенсивность в эпицентре достигала 6 баллов, в Душанбе до 3 баллов.