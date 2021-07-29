В США на предприятии в Техасе произошел выброс смеси с уксусной кислотой. В результате два человека погибли, еще тридцать попали в больницу.

Об этом пишет NBC.

Авария произошла на заводе, который принадлежит предприятию LyondellBasell. На фирме уже рассказали, что в атмосферу в ходе выброса попали больше 45 тысяч кг смеси.

По информации местных властей, ЧП привело к двум смертям. Кроме того, в больницу попали тридцать человек. Двадцать шесть из них получили медпомощь и отправились домой.

Утечку смеси с уксусной кислотой уже выявили и остановили. Опасность сохраняется, так как этот раствор вызывает серьезные ожоги и может привести к повреждению глаз.

Как сообщалось ранее, геологическая служба США сообщает о мощном землетрясении магнитудой 8,2 у побережья штата Аляска.

27 июля в индустриальном парке Леверкузена (Германия) прогремел взрыва на территории немецкого химического предприятия Currenta. Число раненых достигло 31, погибли — 2, о судьбе еще пяти человек до сих ничего не известно — их уже считают погибшими.

