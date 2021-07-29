Парламент принял и президент уже подписал так называемый «налог на Google» — закон о налогообложении международных интернет-компаний. Электронные услуги в Украине приравняли к таким товарам, как хлеб, молоко, колбаса. Как известно, ставка НДС в Украине составляет 20% и со следующего года такой же налог должны будут платить и интернет-компании, которые предоставляют платные сервисы.

Как говорится в материале «Сегодня», этот сбор должны будут платить популярные соцсети, поставщики развлекательного контента по подписке, сервисы регистрации сайтов, производители программного обеспечения и т. д.

Издание попыталось найти офис Google в Киеве, он зарегистрирован еще с 2007 года. При этом на здании нет вывески, хотя по документам общество Google должно быть именно по этому адресу на Подоле. Журналисту связаться с представителями не удалось:

«Мы разыскиваем офис «Гугл», он юридически зарегистрирован по этому адресу. – Ну, у них все на сайте написано. – То есть они здесь находятся? – Ну, вроде да. Никого нет, поэтому связывайтесь по телефону, через почту. Вся информация у них».

А по телефону в комментарии отказали. В ООО «Гугл» заказывают рекламу юридические лица, поэтому оно и так платит налоги в Украине. Зато обычные пользователи и физические лица-предприниматели рассчитываются за услуги собственными карточками: и эти деньги уходят за границу, в том числе в Ирландию. Теперь с каждой такой операции Украина хочет иметь 20% НДС.

«Например, женщина-парикмахер или женщина, выполняющая заказы на маникюр и гель-лак. У нее есть сто долларов – она может рекламировать свои услуги на свой район. И это действительно будет эффективной рекламой – то для нее появятся эти дополнительные 20%. Кто-то переложит на потребителя», – объясняет Анастасия Байдаченко, директор «Бюро интерактивной рекламы Украины».

То есть если прическа или маникюр у вашего мастера немного подорожает, причиной может быть тот же «налог на Coogle».

А что будет с платными сервисами? Налоговый консультант Александра Томашевская недавно начала смотреть видео на YouTube без рекламы. Чтобы активизировать эту функцию, нужно указать банковскую карточку. Пользовательница не исключает, что с налогом вскоре цена возрастет на 20%.

«Ваши 5 долларов спишутся за границу. Будет 6 долларов, включая НДС, – 27 гривен разницы. Украинский бюджет – если свести все эти данные воедино, то должна быть значительная сумма. Но налоги всегда ложатся на конечного потребителя всех товаров, услуг и так далее», – говорит консультантка Киевского центра поддержки и развития бизнеса.

Ожидается, что только от налога на рекламу бюджет пополнится на 3 миллиарда гривен. А еще существуют мобильные приложения, программное обеспечение, платный развлекательный контент, учебные курсы вне образовательной программы – все эти электронные услуги тоже могут подорожать. Насколько существенно – будет зависеть от самих компаний.

«Некоторые сервисы даже с этим налогом останутся с такой же ценой для украинцев, как была. Этот закон не трогает ничего, что было бесплатным. Например, для пользователей Facebook, для пользователей Twitter, Google, Instagram, других платформ все останется как было – бесплатным», – утверждает Александр Борняков, замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT.

Стремительного роста стоимости рекламы опрошенные нами эксперты также не прогнозируют. К тому же не во всех странах подорожание произошло пропорционально налоговой нагрузке.

«На самом деле речь идет о небольших бюджетах. Например, человек тратил 100 долларов в месяц, а будет 120. Это не очень существенная разница», – говорит Анастасия Байдаченко.

Для удобства нерезидентам создадут электронный кабинет на английском и позволят платить в иностранной валюте.

При этом эксперты считают, что и сами интернет-гиганты не против этого.

«Тот же Google – он переводит расчеты с клиентами на украинскую компанию. Netflix подтвердил, что они так платят в десяти других странах, то есть для них это не является каким-то там сюрпризом. Мы знаем, что Amazon к нам приходит тоже», – говорит Александр Борняков.

Напомним, еще в июне сообщалось, что все платные мобильные приложения, книги и программное обеспечение подорожают на стоимость НДС (20%), ведь накануне Украина ввела налог для Google.

Как сообщалось ранее, подорожать могут такие услуги:

реклама в Facebook и на других площадках;

платные стикеры и звонки на стационарные телефоны в Viber или Skype;

увеличение объема облачного хранилища или места в почтовом ящике того же Gmail

платные приложения в Google Play или App Store, а том числе игры;

подписки на сайты, платные функции сайтов вроде Myheritage;

подписка на интернет-журналы и фотобанки;

подписки на Netflix, Apple music, Youtube music и другие видео-, кино- и музыкальные сервисы.

доступ к базам данных;

доступ к интернет-телевидению;

услуги дистанционного обучения через интернет, где ученики выполняют задания онлайн, а оценки выставляются автоматически.

При этом продукция, которая была бесплатной, такой и останется.