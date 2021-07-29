Есть мода, она приходит и уходит, а есть стиль. Стильные прически всегда в тренде. Стоит сделать себе укладку из разряда "вечно актуально" и не переживать, что выглядишь не модно. Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Эспибы. Как известно, все новое — это хорошо забытое старое. Эту идиому можно смело отнести и к разделу beauty. Пока копалась в архивах, сделала для себя удивительное открытие: прическа с косичками у лица, честно, думала, что это изобретение 90-х. Но нет, оказывается, ее носила еще жена Романа Полански — Шэрон Тейт в 60-е! Вывод — есть прически, которые "вне времени".

Вчера так ходила жена Полански, сегодня так ходит Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid) Пора выбросить: стилист назвала топ-3 знака, джинсы уже не модные Какие прически будут в тренде всегда Пикси Челка на две стороны голливудская волна Давно вышло из моды: стилист назвала топ вещей, от которых нужно срочно избавиться высокий хвост Косички у лица

С такими укладками можно куда угодно (фото: instagram.com/faila_spb) Ранее стилист открыла тайну, как научиться всегда выглядеть на миллион.