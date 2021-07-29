Бывший руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев планировал арендовать новый офис для компании, даже несмотря на то, что НАК "вышел в минус" на 19 млрд гривен по результатам 2020 года. На аренду помещения руководство "Нафтогаза" планировало потратить почти миллиард гривен. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта Украинского института будущего Виктора Андрусива. "Коболев так долго возглавлял Нафтогаз, что, конечно, начал думать, что это его собственность. В конце концов, почему бы и нет? У тебя ручная наблюдательный совет, которому ты платишь премии, а она платит их тебе. Ты потратил миллионы долларов на собственную поддержку в США. Все просто супер. Самое время улучшить себе условия работы. Несмотря на сотни миллионов премий, получал экс-глава Нафтогаза, он решил не отказывать себе и в других "простых жизненных радостях". Заработав для государства в 2020 минус 19 млрд грн , это вовсе не удержало его от решения арендовать новый офис по … 960 млн грн ", — пишет он. Эксперт рассказал, что в апреле 2020 правления "Нафтогаза" заключило договор об аренде офиса на Шелковичной, 3 по 23800000 долл на 10 лет, но в марте 2021, договор был перезаключен на 35600000 долл и увеличился срок аренды до 15 лет. По его словам, "контрагентом в этом деле выступила компания экс-регионала Калетника". "Как нам заявляли весной, Коболева уволили за его нежелание давать деньги на" Большая стройка ". То есть на дороги — ни-ни, а себе на офис под миллиард — без проблем. Все эти разговоры о эффективных менеджеров и реформы были ничем иным как ширмой , по которой прятались обычные распущенные роскошью сибариты ", — отметил он. Также Виктор Андросов прокомментировал работу наблюдательного совета "Нафтогаза", фактически проигнорировала такую ситуацию. "А и давайте не забывать Наблюдательный совет. Какая в интересах акционера, то есть нас с вами, конечно же за этим всем следила и дала прекрасную оценку" эффективному "менеджмента", — отметил он. По данным эксперта, договор аренды на офис новое руководство НАК уже разорвало. Как сообщалось, ранее стало известно, с какими убытками "Нафтогаз" завершил I квартал 2021 года.