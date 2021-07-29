В поселке Кожуховка Киевской области мужчина задушил жену после того, как она отказалась готовить ему еду ночью.

Об этом идет речь в сюжете «Чрезвычайных новостей».

Мужчине, которого обвиняют в убийстве, 34 года. Пара прожила вместе 16 лет. Детей у них не было.

По информации следствия, мужчина разругался с женой и они разошлись спать по разным комнатам. Из-за того, что супруг хотел есть, он не уснул. Пошел к женщине и стал требовать, чтобы она приготовила что-то. Женщина отказалась. После этого он стал ее душить, и в результате убил ее.

После этого, по данным правоохранителей, убийца отправился спать. На следующий день днем он связался с родственниками убитой и заявил, что та умерла ночью. Однако полиция предъявила доказательства его вины, из-за чего ему пришлось признаться.

Соседи семьи утверждают, что супруги часто ругались и пили вместе алкоголь. А по данным сестры жертвы преступления, убитая любила супруга, хотя тот ее и бил. Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

https://www.youtube.com/watch?v=WooYD0gJSpc

Как сообщалось ранее, в Луцке мужчина топором зарубил жену и дочь. Журналистам удалось установить некоторые детали трагедии. Так, известно, что 62-летний Василий Пилипюк не раз избивал жену и дочь, но правоохранители только штрафовали абьюзера. При этом пара официально была в разводе, хоть и проживала вместе.