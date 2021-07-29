В селе Фонтанка Лиманского района Одесской области в рабочий день в местный сельсовет ворвался вооруженный человек. Об этом сообщает Одесса INFO. Как рассказали очевидцы, в сельсовет пришел разъяренный мужчина, который достал нож и стал требовать, чтобы его провели к голове Фонтанской ОТГ Натали Крупицы. Затем один из посетителей попытался посетителей попытался отвлечь агрессивного мужа разговорами. А другой в тот момент выхватил нож из рук хулигана. Его повалили на пол и удерживали так до приезда полицейских. В комментариях пользователи пишут, что отмечают, героями оказались представители чеченской диаспоры Спасибо, Закариеву Шамилю за то, что так четко отнял чем, и Закариеву Адлан, что отвлекал хулигана! Вы настоящие Чеченцы и подаете хороший пример !; Как-то все спокойно реагируют на мужчину с ножом; Какой ужас; Похоже постановление; Хулиган похож на наркомана. Ранее мы сообщали, что в Одессе мужчины с оружием ворвались на земельный аукцион. Также под Киевом врач-потрошитель жестоко расправился с прохожим. Как оказалось, нападение уже не первый.