30 июля православная церковь вспоминаю святых Марину и Лазаря. Также в этот день отмечается Международный день дружбы и День борьбы с торговлей людьми.

Что нельзя делать 30 июля, какие народные приметы и традиции существуют в этот день расскажет Zavtra .

Марины и Лазаря

30 июля в народном календаре Марина Лазурном (Огненная Мария), также этот праздник еще называют Марина и Лазарь. А православная церковь чтит память святой Маргариты или Марины и Лазаря галисийских.

В древности день Марины с Лазарем считалось временем молний и молний. Славяне считали Марину сестрой Ильи Пророка. Она ассоциировалась с проливным дождем, а Лазарь — с всполохами молний. Блеск молний связывали с легендой о прекрасной Марине.

Международный день дружбы

Международный день дружбы, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 65/275 от 3 мая 2011 года, отмечается ежегодно 30 июля.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается ежегодно 30 июля, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции A / RES / 68/192 в 2013 году с целью «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права».

Приметы 30 июля:

Дождливый день-на неурожай.

Счастливая и дом, где скота много.

Если этот день дождливый, то хлеб в копнах может прорасти.

Багровое небо предвещает доброе утро.

Ночная роса не иссякает — будет дождь.

Что нельзя делать 30 июля: