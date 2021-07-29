30 июля православная церковь вспоминаю святых Марину и Лазаря. Также в этот день отмечается Международный день дружбы и День борьбы с торговлей людьми.
Что нельзя делать 30 июля, какие народные приметы и традиции существуют в этот день расскажет Zavtra .
Марины и Лазаря
30 июля в народном календаре Марина Лазурном (Огненная Мария), также этот праздник еще называют Марина и Лазарь. А православная церковь чтит память святой Маргариты или Марины и Лазаря галисийских.
В древности день Марины с Лазарем считалось временем молний и молний. Славяне считали Марину сестрой Ильи Пророка. Она ассоциировалась с проливным дождем, а Лазарь — с всполохами молний. Блеск молний связывали с легендой о прекрасной Марине.
Международный день дружбы
Международный день дружбы, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 65/275 от 3 мая 2011 года, отмечается ежегодно 30 июля.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми
Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается ежегодно 30 июля, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции A / RES / 68/192 в 2013 году с целью «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права».
Приметы 30 июля:
- Дождливый день-на неурожай.
- Счастливая и дом, где скота много.
- Если этот день дождливый, то хлеб в копнах может прорасти.
- Багровое небо предвещает доброе утро.
- Ночная роса не иссякает — будет дождь.
Что нельзя делать 30 июля:
- Запрещено смотреть на молнии, иначе можно ослепнуть. Так говорили предки.
- Не рекомендуется делать предложение руки и сердца и даже играть свадьбы. Считается, что брак окажется недолговечным: супруги все время ссориться, пока окончательно не разорвут оковы.
- Нельзя тратить много денег. Если уберечь себя от лишних затрат, в ближайшее время выйдет приумножить свои накопления.
- Запрещено ходить за грибами и просто шуметь, находясь в лесу. В противном случае темные силы заметят вас и нашлют порчи. Причем не только на того, кто их потревожит, но и на всю его семью.