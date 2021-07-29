ПриватБанк блокирует счета частных исполнителей и обычные банковские карты. При этом банк может закрыть доступ к счету без предупреждения и отказаться назвать причину.

Так произошло с киевским частным исполнителем Дмитрием Гненным, пишет UBR.

Гненный уверен, что произошло это из-за финансового мониторинга. «Два месяца тому пришел запрос на финмониторинг. Мол у вас по счету прошло «Х» миллионов гривен, просим предоставить подтверждение происхождение средств. Написал пояснения на три страницы, предоставил декларацию», – вспоминает исполнитель.

Напомним, из-за финансового мониторинга банк может блокировать те операции, которые ему кажутся сомнительными. Чтобы исправить ситуацию, нужно будет предоставить справки о доходах, декларации, информацию о какой-либо сделке, в рамках которой проходит операция.

Как сообщалось ранее, государственная налоговая служба угрожает украинцам, которые систематически получают деньги на счет физического лица за товары, штрафовать на сумму до 85 тысяч гривен. Такой перевод — признак хозяйственной деятельности и, если такая деятельность осуществляется без госрегистрации, за нее полагается штраф, однако юристы говорят, что действующая система обмена информацией между банками и фискалами не позволяет эффективно определять нарушителей.

Клиенты ПриватБанка жалуются, что банкоматы списывают деньги с карт, но при этом наличку не выдают.