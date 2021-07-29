Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила международную банду, которая сбывала контрабандный кокаин и экстази по всей территории страны. Наркодилеров задержали с поличным во время сбыта очередной партии наркотиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ. По оперативным данным, ежемесячный доход международной банды наркодилеров превышал 3 млн гривен. В ходе обысков у лидера и двух участников группировки в них было изъято: почти 2000 таблеток экстази; примерно 0,5 кг кокаина; марки ЛСД; более 1 кг каннабиса. "Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет почти 2500000 гривен", — уточнили в СБУ. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что группировка наладила транснациональный канал незаконной переправки кокаина, экстази и психотропных ЛСД на территорию Украины. Полученный "товар" реализовывался через собственную разветвленную сеть банды. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ ликвидировала сеть сбыта контрабандных наркотиков (ssu.gov.ua) СБУ ликвидировала канал сбыта кокаина в Украину СБУ ликвидировала канал сбыта кокаина в Украине: организаторов задержаны Ежемесячный «прибыль» дельцов составил более 3 млн грн. Кроме кокаина, они также "завозили" экстази и ЛСД. Сотрудники спецслужб задержали организатора и двух участников группировки во время сбыта очередной партии в столице. Как задерживали злоумышленников, смотрите на видео ️ ️ Posted by Служба безопасности Украины on Thursday, July 29, 2021