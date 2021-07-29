В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 29 июля — днем по Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха 27-29 градусов на западе, до 31 на севере и в центре, на юге и востоке 33-35 градусов.

29 июля в восточных, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Ивано Франковский, Львовской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики озвучили прогноз погоды на конец июля — во многих областях ожидаются дожди, грозы, град и шквалы.

Как сообщалось ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.