Виктория Бекхэм обожает семейные фото. Она часто показывает уютные посиделки знаменитой династии, их будни, а также праздники. На этот раз икона стиля и многодетная мама по совместительству опубликовала снимок, на котором позируют ее муж — экс-футболист Дэвид Бекхэм, а также средний сын пары — 18-летний Ромео. Отец и сын позируют, сидя на диване Дэвид склонил голову на плечо сыну. Оба они одеты в темные футболки. И оба сделали одинаковые прически: Ромео перекрасил волосы в блонд, как и Дэвид. 46-летний спортсмен и его юный сын выглядят невероятно похожими, что тут же отменили фанаты. "Они просто Близнецы", "Горячая семья в мире", "Красивая семья", "Два красивых мужчины", "Мыло!", "Очень красивые, господа !!! Ваша жена большая леди !!! благословенны" — не останавливается поток комплиментов.

Дэвид и Ромео Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham) Напомним, Ромео недавно начал моделью карьеру. Парень снялся для известного глянца. Также он несколько недель назад заинтриговал сеть возможной беременностью своей девушки, модели Мии Реган. Пара встречается уже около двух лет и, похоже, настроена серьезно.