Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в течение ближайших двух лет Украина может закупить дополнительные дозы вакцин от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, чтобы провести «бустерную» иммунизацию населения.

Такое заявление он сделал в ходе форума «Украина 30. Децентрализация».

По его словам, Украина рассматривает возможность закупки в 2022-2023 годах дополнительных доз вакцины производства Pfizer-BioNTech в случае, если регуляторы, в том числе Всемирная организация здравоохранения, придут к выводу, что третья доза при вакцинации необходима.

Ляшко добавил, что Украина готова к сценарию проведения повторной вакцинации от коронавируса, если это будет рекомендовано ВОЗ. Министр считает, что ревакцинация может быть проведена через год-два и Украина к этому готова.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине отменят обязательное ношение медицинских масок только при условии вакцинации от COVID-19 большей части населения.

В Украине могут ввести внутренний COVID-сертификат (QR-код), который будет показывать, что человек вакцинирован, переболел или имеет отрицательный ПЦР/антиген-тест на COVID-19.

Кабмин планирует обновить национальный план вакцинации украинцев от COVID-19, в частности, увеличить поставки препарата — с апреля по конец декабря 2021 года Украина получит 47 394 266 доз вакцин от коронавируса (на 25 480 950 доз больше, чем планировалось изначально).