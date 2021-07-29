Штамм коронавируса "Лямбда", который распространяется в некоторых странах Южной Америки, обладает мутацией, делает его более заразным и устойчивым к иммунитета. Этот вариант COVID — 19 может уклоняться от нейтрализующих антител. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование японских ученых, опубликованном на сайте bioRxiv. Ученые отмечают, что штамм "Лямбда" недостаточно изучен. Однако имеют данные указывают на то, что этот патоген обладает двумя вирусологическими особенностями: "повышенной вирусной инерционности и проявлением резистентности к противовирусного иммунитета". В исследовании указывается, что "Ламбда" -штам обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонения" от нейтрализующих вирус антител. Отметим, в июне спецпосланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро спрогнозировал появление новых и более опасных мутаций COVID-19. Он отметил, что некоторые из вариантов могут оказаться устойчивыми к вакцинам. Напомним, впервые штамм "Лямбда" был обнаружен в Южной Америке на территории Чили, Эквадора, Аргентины и Перу. Ученые убеждены в том, что мутации в шиповать белка могут повлиять на заразность заболевания.