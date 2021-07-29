24-летний пловец Михаил Романчук принес в копилку сборной Украины четвертую бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Михаил Романчук взял бронзу на дистанции 800 метров вольным стилем. В финале он показал время 7.42.33.

Золото досталось американцу Роберту Финке (7:41.87), а серебро — итальянцу Грегорио Пальтриньери (7:42.11).Фото: Национальный олимпийский комитет

Напомним, украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзовую медаль в смешанном командном соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров — это третья медаль для украинской сборной на Олимпиаде в Токио.

Украинская спортсменка Дарья Белодед завоевала первую медаль для нашей олимпийской сборной в Токио. Она получила «бронзу» в соревнованиях по дзюдо.

А Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх в Токио. Она набрала 197,6 очков.

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова не сможет выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Спортсменку отстранили от соревнований по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA).