Офис Генерального прокурора должен объяснить обществу, на каком основании прокуроры сознательно саботируют апелляционное заседание по делу генерала Игоря Павловского, фактически затягивая период его содержания под стражей на неопределенный срок. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова. "Во время встречи подчиненные генерального прокурора пытались приводить причины, почему это произошло, почему прокуроры не присутствовали на заседании, из-за чего невиновный человек еще месяц будет находиться в СИЗО. Но эти объяснения не выглядели достоверными. По итогам встречи по словам Генерального прокурора будет проведена проверка обстоятельств почему так произошло, и я надеюсь, что виновные будут наказаны ", — сказал сопредседатель фракции" Европейская солидарность "Артур Герасимов. Народный депутат Ростислав Павленко отметил, что международная практика признает пытками действия подобные тому, который осуществляет сейчас прокуратура. "За квалификацией ЕСПЧ и других международных актов неявка прокуроров, неоправданно завышена залог и подобные вещи квалифицируются как пытки. То есть речь идет о том, что Павловского держать за решеткой фактически для выбивания показаний на Порошенко, на то, чтобы сделать это дело политическим и использовать ее для давления на оппозицию. Вероятно, что именно это сейчас происходит. Очень ожидаем разборчивых объяснений от прокуратуры, почему прокуроры не явились. Тем более, что человек из группы прокуроров в суде была ", — сказал он. Народный депутат Нина Южанина подчеркнула, что информация о неосведомленности руководства ОГП по неявки прокуроров в суд выглядит сомнительной. "Их неявка привела к тому, что человек будет находиться в камере временного содержания еще месяц. Это месяц пыток над невиновным человеком. И это себе позволяют наши служащие, то есть прокуроры, содержащихся за счет бюджета. Дело в безответственности. Почему в случае уважительных причин руководство Генпрокуратуры не было сообщено? Такое впечатление, что от нас узнает сейчас все руководство о том, что произошло в суде. Это все выглядит ложно и надо дождаться правды ", — отметила нардеп .. Напомним, в понедельник, 12 июля, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны по делу о поставках некачественной военной техники в Вооруженных сил Украины Игорю Павловскому. Экс-чиновника арестовали с правом внесения залога. Ранее Александр Турчинов заявлял, что суд над генералом Игорем Павловским и руководителем завода "Кузница на Рыбацком" Валерием Шандрой — политически мотивированный.