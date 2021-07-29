Министерство Здравоохранения Италии объявило о четвертой волну пандемии коронавируса в стране. В стране растут новые случаи заболевания, смертей и госпитализаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA. На прошлой неделе в Италии зафиксировали увеличение случаев заражения коронавируса на 64%, на 14,5% увеличилось количество пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии. За последние сутки в стране было выявлено 6171 новый случай коронавируса. Вчера их число составило 5696. Издание отмечает, что в период с 21 по 27 июля в Италии снова зафиксировали увеличение числа смертей от последствий заражения коронавируса. До этого в течение 15 недель подряд этот показатель в Италии снижался. Так, за вчера в стране умерли 19 человек, а сутками ранее 15.