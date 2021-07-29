Сегодня, около в час дня, в ДСНС сообщили о том, что трое туристов пострадали в результате попадания молнии. Инцидент произошел в районе горы Круглая Боржавского позвоночника. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба ДСНС. Согласно данным службы, инцидент произошел, когда группа из восьми человек двигалась в районе горы Круглая. Вследствие попадания молнии — пострадали три человека. В 16:16 специалисты Воловецкого горной поисково-спасательной группы нашли пострадавших, оказали им первую помощь и доставили их в больницу в поселке Межгорье. Известно, что спасательные работы продолжаются. Фото: застежка-молния попала в трех туристов в Карпатах, есть пострадавшие (dsns.gov.ua)