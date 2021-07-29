Сегодня, 29 июля, в Киеве на Оболони прогремел взрыв в почтомате Новой почты — сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Предварительно правоохранители установили, что в одной из ячеек сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий. Полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия. В результате инцидента никто не пострадал.

