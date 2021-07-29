Китайский город Паньчжихуа в провинции Сычуань первым стране начало выплачивать субсидии на второго и третьего ребенка в семье. Решение последовало после того, как Пекин объявил о мерах, стимулирующих повышение рождаемости в стране. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post. Сообщается, что власти Паньчжихуа предлагает ежемесячное пособие в размере 500 юаней (около 77 долларов) в второго или третьего ребенка в возрасте до трех лет. Кроме того, беременные второй или третьей ребенком получат доступ к бесплатному стационарного ухода. Этот шаг был сделан после того, как премьер-министр Ли Кэцян пообещал облегчить бремя ухода за детьми, чтобы стимулировать рождаемость. "Страна должна улучшить качество услуг, создать инклюзивное систему ухода за детьми, а также обеспечить экономическую и социальную политику, которая согласуется с политикой планирования семьи", — заявил Ли. Напомним, ранее сообщалось, что Китай отменил штрафы за третьего ребенка.