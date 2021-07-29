В Украине могут ввести внутренний COVID-сертификат (QR-код), который будет показывать, что человек вакцинирован, переболел или имеет отрицательный ПЦР/антиген-тест на COVID-19.

Об этом в интервью «Украинской правде» сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, данный сертификат должен стать условным пропуском, например, для посещения публичных мероприятий.

«Сейчас внутренние сертификаты только тестируются, пока нет информации, как это будет работать на том или ином уровне эпидембезопасности. Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования», – отметил он.

При этом Кузин добавил, что при введении таких «пропусков» нужно учитывать права человека. Ведь определенная часть украинцев не может получить вакцину из-за медицинских противопоказаний.

«Здесь надо перенимать лучшие практики, чтобы идея не сработала наоборот – то есть чтобы не образовалось сопротивление к вакцинации или недоверие к государству, которое внедряет такие жесткие меры», – подчеркнул медик.

По состоянию на 28 июля в Украине выявлено 17 случаев заражения Дельта-штаммом. Большинство случаев зафиксированы в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

Кабмин планирует обновить национальный план вакцинации украинцев от COVID-19, в частности, увеличить поставки препарата — с апреля по конец декабря 2021 года Украина получит 47 394 266 доз вакцин от коронавируса (на 25 480 950 доз больше, чем планировалось изначально).