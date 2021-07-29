В Украине зафиксировано 846 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 480 человек, умерли — 25, выздоровели — 510.

По состоянию на 28 июля в Украине выявлено 17 случаев заражения Дельта-штаммом. Большинство случаев зафиксированы в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

Кабмин планирует обновить национальный план вакцинации украинцев от COVID-19, в частности, увеличить поставки препарата — с апреля по конец декабря 2021 года Украина получит 47 394 266 доз вакцин от коронавируса (на 25 480 950 доз больше, чем планировалось изначально).