В Виннице мужчина умер после посещения стоматологической поликлиники, где ему вырвали больной зуб. Через некоторое время после этого у него сильно ухудшилось состояние, Виктора Олейника госпитализировали, и в свой 52-й день рождения муж умер в реанимации. Об этом 29 июля передает местное издание "33 канал". Сообщается, что у жителя Винницы после визита к стоматологу "снесло" всю щеку, и мужчины стали мучить нестерпимые головные боли. Олейник попал в Винницкую городскую клиническую больницу №1, где его сразу поместили в реанимацию. Пациент впал в кому. Врачи диагностировали у мужчины менингит. Несмотря на все усилия медиков, вчера, 28 июля, он умер. Трагедия наступила как раз в день рождения Виктора, на 52-м году жизни. Пока не известно, станут родные умершего подавать в полицию заявление о медицинской халатности стоматолога, что привело к смерти человека. Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга бактериального, вирусного или грибкового происхождения. Инфицирование происходит гематогенным, лимфогенным или воздушно-капельным путем. Менингит очень опасен, особенно при задержке с лечением, и может вызвать серьезные осложнения (глухоту, эпилепсию, гидроцефалию и проблемы с умственным развитием у детей), а также возможен летальный исход. Болезнетворными возбудителями менингита являются вирусы, бактерии, грибки. Факторами являются наличие (в том числе скрытых) гнойных или воспалительных хронических процессов в пазухах носогорла или слуховом канале, а также переохлаждение организма. Ранее сообщалось, что в Броварах при странных обстоятельствах погибла 5-летняя девочка, которую за два дня до трагедии водили к зубному врачу. Также мы писали о том, что недавно в Мариуполе суд оправдал медика стоматологической клиники, которого обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекших смерть ребенка четыре года назад.