В автомобиле, который сегодня заминировали, ехал первый заместитель начальника управления Службы безопасности Украины в Луганской области. Из под его автомобиля получили сумку, в которой, вероятно, взрывчатка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как рассказал источник, в автомобиле действительно находился чиновник управления СБУ. Действительно в сумке, которую изъяли из-под автомобиля, была бомба, пока неизвестно. Напомним, сегодня в Луганской области под автомобилем сотрудника СБУ обнаружили подозрительный предмет, из которого торчали провода. Взрывотехники достали из под машины сумку, в которой, вероятно, была взрывчатка. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия на месте происшествия. Угрозы для граждан нет.