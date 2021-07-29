Украину очередной раз накрыла непогода, на этот раз пострадали Львовская и Хмельницкая области, Волынь, Прикарпатье и Буковина.
Так, в городе Золочев Львовской области ветер сорвал крышу с народного дома и военкомата, а дождь затопил библиотеку и книгохранилище.
На Волыни шквал оставил людей без электроснабжения. В Нетешине в Хмельницкой области ветер сломал 15 деревьев, а вода размыла территорию городского пляжа.
В Черновцах ливень затопил улицы в центре и парализовал движение транспорта. Особенно пострадала территория железнодорожного вокзала, поскольку вода заполнила все помещения.
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Синоптики озвучили прогноз погоды на конец июля — во многих областях ожидаются дожди, грозы, град и шквалы.
Как сообщалось ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.