Украину очередной раз накрыла непогода, на этот раз пострадали Львовская и Хмельницкая области, Волынь, Прикарпатье и Буковина.

Так, в городе Золочев Львовской области ветер сорвал крышу с народного дома и военкомата, а дождь затопил библиотеку и книгохранилище.

На Волыни шквал оставил людей без электроснабжения. В Нетешине в Хмельницкой области ветер сломал 15 деревьев, а вода размыла территорию городского пляжа.

В Черновцах ливень затопил улицы в центре и парализовал движение транспорта. Особенно пострадала территория железнодорожного вокзала, поскольку вода заполнила все помещения.

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Синоптики озвучили прогноз погоды на конец июля — во многих областях ожидаются дожди, грозы, град и шквалы.

Как сообщалось ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.