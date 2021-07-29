В "Новой почте" отреагировали на сегодняшний взрывы в ячейках поштоматив в Киеве и Одессе в торговых центрах, и объявили об изменении правил при приеме и отправке почтовых посылок. Об этом 29 июля говорится в заявлении на сайте "Новой Почты". Отмечается, что инциденты стали для компании "тревожным сигналом настроений в обществе". Взрывы произошли в ночь на 29 июля сначала в ячейке поштомату "НП" в Киеве, а затем аналогичная ЧП произошло в Одессе. К счастью, во время взрывов никто не пострадал. На местах происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и взрывотехники. Ведется расследование. По факту инцидентов начато уголовные производства по ч. 2 ст. 194 УК. В "Новой почте" после ЧП отметили, что для них важен вопрос безопасности как сотрудников, так и клиентов. Поэтому компания приняла решение изменить некоторые правила: Теперь Рапискан, рентгенотелевизионные установки для проверки посылок и грузов установят и станут применять на всех терминалах и депо "Новой Почты". Компания станет сотрудничать с профессиональными кинологической службы во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов. Внедряется процесс полной идентификации клиентов для предотвращения ситуации отправки подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей. "Мы понимаем нашу роль в обществе и делаем все, что от нас зависит, для создания безопасного пространства. К сожалению, преступники есть везде. Борьба с ними — наше дело вместе", — говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что "Новая почта" сделала заявление о мошеннических схемах.