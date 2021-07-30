Под зданием Офиса президента в очередной раз произошло столкновение во время акции ЛГБТ. Силовики использовали слезоточивый газ и задержали участников конфликта. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия. Столкновения произошли между противниками сегодняшней акции ЛГБТ-сообщества и правоохранительных органов. Силовикам пришлось применить слезоточивый газ Фото: во Офисом президента снова произошли столкновения из-за акции ЛГБТ (Виталий Носач, РБК-Украина) .Нарази известно о задержанных. Но точное количество пока неизвестно. Первый в Украине прайд в формате рейва рейв ПРАЙД У Офиса Президента проходит первый в Украине прайд в формате рейва рейв ПРАЙД — протест в частности требует принятия законопроекту # 5488 «О борьбе с проявлениями дискриминации» и проведение реформы полиции и судебной системы Posted by hromadske.ua on Friday, July 30, 2021