Новое шоу "Поют все" на телеканале "Украина" собрало сотни известных украинских вокалистов, стремящихся поделиться опытом и помочь новому поколению новой украинской эстрады. Среди них и Сергей Танчинец — фронтмен украинской рок-группы беz ОГРАНИЧЕНИЙ. Певец рассказал читателям РБК-Украина, почему пришел на шоу и как жил во время локдауну. — Сергей, быстро вы согласились принять участие в шоу? — Думал недолго, потому что это совершенно новый и необычный для наших шоу формат. 100 судей — это максимально объективное оценивание. К тому же, я люблю этот телеканал за такие проекты, чтобы они не помогают вокалистам начинающим. — Хотели бы, чтобы вас оценивало 100 человек, к тому же — ваши коллеги? — Когда я бы от этого не отказался, но свой конкурсный путь я уже прошел, поэтому учитывая нынешнее — нет, не согласился. Хотя, опять же: оценка таким количеством судей может показать реальную картину без сомнения в объективизме. — Есть состоят конфликтные ситуации между самими судьями во время рабочего процесса по оценке?

Сергей Танчинец (фото: пресс-служба канала Украина) — Да, такие случаи есть и это нормально, потому что здесь собраны люди разного возраста, поколений, музыкальных вкусов и идеологий. Вполне ожидаемо, что молодежь поддерживает современную музыку, потому что понимает ее, а средний и старший возраст — обращает внимание совсем на другую музыку. Баталии происходят постоянно, но в конечном итоге все решает голосования. — Сергей, чем занимается сейчас? Стоит ожидать появления новых проектов в ближайшее время? — беz ОГРАНИЧЕНИЙ в постоянной музыкальной работе. Мы активно занимаемся концертной деятельностью, уже готовимся к осеннему туру, а также пишем новый альбом. На него тоже стоит ждать осенью — в сентябре. А на август мы приготувалиновуписню и видеоработу "Лето, камон!". Такими группа вы еще точно не видели. — Тур Украина охватит только крупные города? — Наш предыдущий тур "Миллиарды" посетил 130 городов Украины, а значит, и в маленькие городки тоже. Осенний тур тоже будет состоять из более сотни украинских городов. — Планируете мировой тур? — Он был запланирован еще на прошлогодней осени, однако карантин внес свои коррективы. Поэтому сейчас мы надеемся на благоприятные условия, чтобы по окончании тура по украинским городам мы отправились в Европу. Пока есть договоренность о пятидесяти городов по всему миру.

Чемпионат не за горами (фото: пресс-служба канала Украина) — Как складываются истории с отдыхом, учитывая ковид-ситуацию? Выбираете Украины или заграницу? — В этом году мы дважды летали за границу, планируем в ближайшее время снова взять отпуск и улететь на отдых. Поэтому, пока все, что связано с отдыхом у нас складывается наилучшим образом. — А какие страны выбираете? — Я очень люблю Шри-Ланку, был там уже три раза, сейчас с семьей планируем и четвертый визит. Однако, мы ждем случая, чтобы там изменились условия пребывания за пандемии. Сейчас — вынуждены будем находиться постоянно только на территории отеля, а это не интересно. Эта страна требует полноценного погружения в ее культуру, она яркая и ею хочется путешествовать. — Что думаете о вакцинации? Планируете сейчас вакцинироваться? — Я "за" вакцинацию, но сейчас прививаться не планирую. Недавно переболел и у меня еще есть антитела. Поэтому пока подожду, а потом, конечно, вакцинуюсь. По моему мнению, другого способа, как преодолеть этот кризис кроме вакцинации, не существует. Не думайте, что все гладко: жена Павлика раскрыла правду о семейной поездке в Закарпатье — Принес вам карантин новые хобби? — Нет, потому что, как ни странно, на это почти не было времени. Мы мало отдыхали на карантине — постоянно концентрировали. Даже во время шоу "Танцы со звездами", где я был участником, мне удавалось едва не понедельникам проводить концерты. Единственное мое пожизненное хобби, любовь и восхищение — наша группа. Но я начал заниматься спортом, если это можно назвать хобби. Сейчас все свое свободное время я провожу в спортивном зале. — Вы занимаетесь самостоятельно или с тренером? Как давно начали? — Да, у меня есть свой тренер. А появился спортзал в моей жизни восемь месяцев назад. Решился на это сразу по окончании "Танцев …", потому что то шоу дало мне физическую форму, выносливость и легкость, которые я не хотел терять. — Что ж, поговорим о будничных делах и хлопоты. Скажите, какой стиль одежды вам ближе? Что преобладает в вашем гардеробе? — Как видите, даже на съемки я пришел в шортах и футболке. В одежде для меня главным является комфорт и удобство. Я предпочитаю оверсайз, но существуют события, которые так не оденешься. Наверное, сейчас меня таки поймают и заставят переодеться, но если бы моя воля — ходил бы так всегда.

Главное — харизма (фото: пресс-служба канала Украина) — Возвращаясь к теме "Поют все", хочется спросить: как будете судить? Вы строгий и требовательный или поднять с места вас достаточно легко? — Я очень эмоциональный человек, и главное для меня, как ни странно, — харизматичность конкурсанта. Если человек где-то ошиблась в нотах или движениях, или ее подвела неуверенность — эти факторы не оказывают большое влияние на мое решение, потому что шоу — это не про профессиональных вокалистов. Поэтому стоит давать шанс тем, кто только стремится к этому уровню. Себе лично я ставлю цель рассмотреть эту искорку Бога в участнику заметить его талант и мотивировать двигаться дальше. — Что еще важно, кроме вокала и харизмы? — Здесь несколько факторов складываются в мою общее восприятие, поэтому выделить что-то одно очень тяжело. Это и внешний вид, и огонек в глазах, и желание и уверенность. Но, повторюсь: главным является харизма. Стоит увидеть в участнику смысл и содержание, сознание и серьезность намерений. Не вижу смысла идти на конкурс с желанием увеличить количество подписчиков в соцсетях или чтобы "хайпануты". Мы ждем тех, для кого это едва ли не последний шанс. В свое время, наша группа дождался и своего такого шанса, который нам выпал целых шесть попытке проявить себя на всевозможных конкурсах и шоу. — Какими впечатлениями уже готовы поделиться? Чего еще ожидаете? — Впечатлений еще не так много. Но мне нравится этот веселый процесс, состав жюри из ста талантливых людей, где каждый имеет свое мнение и свои убеждения. Также и участники сильные, мне интересно наблюдать за их историями из исполнены песни. Ранее Риз Уизерспун показала редкое фото с мужем.