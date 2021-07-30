В пятницу, 30 июля, на митинге под Офисом президента правоохранители задержали двух участников. Теперь им грозит арест до 15 суток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции. "Во время проведения митинга у офиса президента Украины двое участников поступили словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечания прекратить нарушение общественного порядка молодые не реагировали", — говорится в сообщении. Полицейские задержали нарушителей, после чего их доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных. "Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 рождения. Правоохранители составили на них протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит до пятнадцати суток административного ареста. Фото: двух участников беспорядков на Банковой задержали (kyiv.npu.gov.ua)