В субботу, 31 июля, ожидается преимущественно жаркая и дождливая погода. Синоптики также предупреждают об опасности, которую несут «высокие» градуса.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, прогноз погоды в Украине на последний день июля опубликовал Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу, осадков не будет только в городах: Луцк, Ровно, Житомир, Киев, Чернигов и Сумы.

На остальной территории в течение дня дожди. Кроме того, в областях, где пройдут дожди, объявлено метеорологическое предупреждение о потенциально опасных погодных условиях:

«31 июля днем в западных, центральных, южных и восточных областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)».

Температура воздуха сегодня составит в среднем 25-28 градусов тепла, на юге и местами на востоке 30-33 градуса.

Кроме того, синоптики предупреждают о пожарной опасности. 31 июля в южных, восточных, большинстве центральных районов и Ивано-Франковской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.Десятки населенных пунктов обесточены из-за непогоды

Напомним, главные метеорологические сервисы Украины сообщили, какой будет погода в Киеве на стыке июля и августа. Синоптики единодушны во мнении, что теплый и дождливый июль плавно перейдет в более прохладный и такой же дождливый август.

Известный синоптик Наталья Диденко сообщала, что июль завершается распространением холодного воздуха — 31 июля температура воздуха на севере и северо востоке — в Черниговской, Харьковской, а также северных районах Киевской области составит всего 18-22 градуса. Одновременно с этим на юге Украины сохранится жара: 27-32 градусов. Она также отметила, что 1 августа температура воздуха опустится до холодных 18-20 градусов, затем погода выровняется, будет где-то в пределах 22-26 градусов.

