Столичные полицейские задержали вандала, который в ночь на 29 июля разбил два информационно-макетных стекла на пешеходно-велосипедной моста через Владимирский спуск. Свой поступок мужчина объяснил желанием попробовать стенды на прочность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева. Отмечается, что мужчина был задержан в одном из столичных хостелов. Установить личность вандала помогли камеры видеонаблюдения. Правоохранители изучили видео с подозреваемым и в менее чем за сутки обнаружили его. Им оказался уроженец Луцка 1997 года рождения. По его словам, он приехал в Киев на отдых и прогуливаясь по стеклянной моста решил проверить информационные стенды на прочность и разбил их. В отношении задержанного открыто уголовное производство. Следователи готовят мужчине сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Вандалу грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: в Киеве задержали вандала, который повредил стеклянный мост (kyivcity.gov.ua) Напомним, утром 29 июля сотрудники коммунального предприятия "Киевавтодормост" обнаружили два разбитых информационных стендов на Стекольном моста. Расследованием инцидента занялась полиция. Вандала зафиксировала камера видеонаблюдения. Отметим, в декабре 2020 году на Стекольном моста в Киеве обнаружили трещину. Причиной повреждения перехода в КГГА назвали вандализм.