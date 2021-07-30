Август 2021 будет богат важными православными праздниками, каждый из которых имеет свои обычаи и традиции. Чего только стоят Ильин день, Спаси — Медовый, Яблочный и Ореховый, а также Успения Пресвятой Богородицы.

Еще важные праздники будем отмечать в конце лета, в какие дни нужно соблюдать пост?

Полный список церковных праздников по православному календарю: 1 августа — обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца2 августа — пророка Ильи

3 августа — преподобных Симеона палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его 4 августа — преподобного Корнилия Переяславского 5 августа — Почаевской иконы Божьей Матери, мучеников Трофима, Феофила и 13-ти мучеников 6 августа — мучеников благоверных князей Бориса и Глеб 7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы 8 августа — священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа 9 августа — великомученика и целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского 10 августа — Смоленской иконы Божией матери 11 августа — преподобномучеников Серафима и Феогноста, иеромонахов 12 августа — мученика Иоанна Воина 13 августа — передсвяток Вынесение честных древ животворящего Креста Господня14 августа — начало Успенского поста, Медовый Спас или Маковея

15 августа — перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана 16 августа — преподобного Антония Римлянина, Новгородского Чудотворца 17 августа — семи отроков Эфесских 18 августа — передсвяток Преображения Господня19 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас

20 августа — посвятства Преображения Господня 21 августа — перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких 22 августа — собор Соловецких святых, апостола Матфея 23 августа — священномученика Лаврентия 24 августа — священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона 25 августа — преподобномучеников Белогорских 26 августа — предание праздника Преображения Господня, преподобного Максима Исповедника 27 августа — передсвяток Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея28 августа — Успение Пресвятой Богородицы29 августа — Ореховый (Хлебный) Спас, посвяток Успения Пресвятой Богородицы

30 августа — священномученика Мирона Кизичного 31 августа — преподобного Иоанна Рыльского, мучеников Флора и ЛавраКалендар постов в августе 2021

Самым главным является Успенский пост, которого нужно придерживаться с 14 по 27 августа (включительно). По его окончанию отмечается Успения Пресвятой Богородицы.

Нас ждут также и однодневные посты: 4, 6, 11 и 13 августа.

Что можно и нельзя есть во время Успенского поста

Успенский пост по строгости приравнивается к Великому, то есть без молочных, мясных и рыбных блюд. В субботу и воскресенье можно есть растительное масло, и только в Преображение Господне (19 августа) разрешается подавать на стол рыбные блюда.

Если конец поста приходится на среду или пятницу, то в эти дни тоже разрешена рыба. В этом году 27-ое августа как раз пятница.Из разрешенных продуктов на Успенский пост выделяют следующие: овощи, фрукты, мед, орехи, грибы, крупы, хлеб.

К слову, сообщалось, что обязательно нужно сделать накануне празднования Дня пророка Ильи.

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