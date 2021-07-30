Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о готовности продолжить деятельность по защите судебной власти от давления со стороны власти.

Об этом он сказал после заседания суда. Трансляцию вел телеканал «Перший Незалежний».

«Наша партия и фракция в парламенте, которая является второй по величине, и партия заняла второе место на выборах, больше остальных присутствующих депутатов всегда защищала и защищает независимость судебной власти. И я вам хочу сказать, что я сегодня еще раз убедился в том, что эту деятельность – не работу, а деятельность — по защите судебной власти, по формированию статуса ее независимости, — мы должны продолжить. Мы боремся против влияния внешнего управления на суды и судебную власть, мы выступали категорически против внесения изменений в ВККС, в Высший совет правосудия, где иностранцы будут играть ключевую роль. Мы выступали против сокращения численности Верховного суда Украины, мы защищали Конституционный суд Украины и будем продолжать это делать, потому что сегодняшнее решение в очередной раз демонстрирует, насколько важна независимость власти, независимость судебной власти как третьей ветви власти от внешнего управления, но и независимость судебной власти от других ветвей власти», — сказал он.