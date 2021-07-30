29 июля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Возле населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Пивденное российские наемники обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новотошковского противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Зайцево российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 утра 30 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, за время перемирия на Донбассе (с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021) погибли 45 украинских военных и 163 получили ранения — смертей стало в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019-2020.

Российские наемники на Донбассе обустраивают новые огневые позиции. В частности, боевики устанавливают минно-взрывные заграждения на передовых позициях.