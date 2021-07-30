Президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой Джо Байденом 30 августа.

Ожидается, что Байден и Зеленский на встрече в Вашингтоне обсудят агрессию со стороны Российской Федерации, реформы в Украине и ее энергобезопасность, пишет Сегодня.

Также Байден и Зеленский должны говорить о безопасности Украины в энергетическом секторе, реформе правосудия и борьбе с коррупцией.

Политолог, глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев говорит, что Зеленский и Байден наверняка обсудят российский газопровод «Северный поток – 2»:

«К моменту встречи президентов газопровод достроят, но еще не сертифицируют. Зеленский будет настаивать на том, что согласно европейскому антимонопольному законодательству, Россия не сможет стать монополистом на рынке газа ЕС. Также президент будет требовать гарантии продолжения транзита российского газа через Украину».

По его словам, Украина также заинтересована в участии в проекте зеленой энергетики.

«Пока Германия продекларировала, что готова выделить Украине на зеленый транзит один миллиард долларов. Этого мало. Украине для этого необходимо гораздо больше денег, больше инвестиций. Зеленский может сказать об этом Байдену», – говорит эксперт.

Политолог также считает, что Зеленский будет говорить с Байденом о Донбассе и Крыме, объяснять, что Минские соглашения 2015 года устарели и необходимо переформатировать договор.

«Президент может апеллировать к Будапештскому меморандуму, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия, тем самым помогла США уменьшить угрозу мировой безопасности. Зеленский может напомнить об этом и попросить Запад выполнить свои обещания защищать Украину от внешней агрессии. Здесь речь пойдет и о давлении на Россию, и о сотрудничестве по линии оборонного комплекса», – говорит Карасев.

А политолог, магистр государственного управления Владимир Воля отмечает, интригой встречи может стать вопрос получения Украиной в будущем статуса особого союзника США вне НАТО. По его словам, диалог в этом направлении может быть начат, при этом США выдвинут ряд условий, похожих на требования для получения ПДЧ в НАТО, но в меньшем объеме. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и реформах в Украине.

Напомним, 15 июля в Вашингтоне состоялись переговоры президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Лидеры держав заявили, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, несмотря на работу «Северного потока — 2».

Эксперт объяснил, почему Украине не стоит рассчитывать на Байдена.